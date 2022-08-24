رئيس ويجان: متفائل بإتمام صفقة جاد.. وأبو جبل ضمن المرشحين للتعاقد معهم

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 00:59

كتب : FilGoal

تصدي أبو جبل - مصر × السنغال

محمود جاد محمد أبو جبل ويجان الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رابطة الأندية تعلن حرمان جمهور الإسماعيلي من حضور المباريات لنهاية الموسم حازم إمام لـ في الجول: الزمالك يستحق لقب الدوري.. وتوليفة فيريرا عوضت رحيل اللاعبين عواد: عودة فيريرا إلى الزمالك هدية من السماء عبد المنصف: انتهت مسيرتي مع كرة القدم.. وهذه كواليس لقطة ارتدائي قميص الزمالك زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن الونش: قلنا سنفوز بالدوري بعد التتويج بالكأس.. ومرتضى منصور أعاد ثقتنا نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين
أخر الأخبار
كأس الرابطة الإنجليزي - خروج فولام.. وتأهل باق فرق البريمييرليج 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس ويجان: متفائل بإتمام صفقة جاد.. وأبو جبل ضمن المرشحين للتعاقد معهم 45 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعلن حرمان جمهور الإسماعيلي من حضور المباريات لنهاية الموسم ساعة | الكرة المصرية
على ألحان محمد عبده.. الشباب يتعاقد مع مينا قادما من سيلتا ساعة | الوطن العربي
حازم إمام لـ في الجول: الزمالك يستحق لقب الدوري.. وتوليفة فيريرا عوضت رحيل اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
عواد: عودة فيريرا إلى الزمالك هدية من السماء ساعة | الكرة المصرية
عبد المنصف: انتهت مسيرتي مع كرة القدم.. وهذه كواليس لقطة ارتدائي قميص الزمالك ساعة | الكرة المصرية
زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا