رئيس ويجان: متفائل بإتمام صفقة جاد.. وأبو جبل ضمن المرشحين للتعاقد معهم

عواد: عودة فيريرا إلى الزمالك هدية من السماء

زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن

نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب