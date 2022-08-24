رابطة الأندية تعلن حرمان جمهور الإسماعيلي من حضور المباريات لنهاية الموسم
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 00:44
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة على جمهور الإسماعيلي لما بدر منهم تجاه جمهور الأهلي قبل مباراة الفريقين.
وقررت الرابطة حرمان جمهور الإسماعيلي من حضور المباريات لنهاية الموسم.
وتنتظر الرابطة انتهاء الجهات المعنية من التحقيقات لإصدار باقي العقوبات الخاصة بالمباراة.
وانتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الجماهير تتعدى على حافلة مشجعي الأهلي في طريقها إلى ملعب برج العرب، وتسببت في كسر زجاج الحافلة.
وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 للدوري، التي أقيمت في استاد برج العرب.
ويتبقى للإسماعيلي في الدوري 3 مباريات أمام كل من إيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش.
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