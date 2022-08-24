على ألحان محمد عبده.. الشباب يتعاقد مع مينا قادما من سيلتا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

سانتي مينا - سيلتا

أعلن نادي الشباب السعودي عن تعاقده مع سانتي مينا قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

وانتقل مينا إلى الشباب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقدّم الشباب مهاجمه الإسباني الجديد على ألحان أغنية محمد عبده "مهما يقولون".

مينا (26 عامًا) من ناشئي سيلتا فيجو، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013 واستمر في صفوفه حتى انتقاله إلى فالنسيا عام 2015.

وقضى مينا 4 مواسم في فالنسيا سجل خلالها 42 هدفًا في 150 مباراة، وصنع 19 هدفًا، وفاز بكأس ملك إسبانيا 2019.

وعاد مينا إلى سيلتا في صيف 2019 وقضى في صفوفه 3 مواسم إضافية.

وسجل مينا إجمالًا 42 هدفًا في فترتيه الأولى والثانية مع سيلتا، وصنع 17 هدفًا.

وبات مينا ثامن صفقة صيفية للشباب بعد الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو القادم من كاشيما ريسول، والمهاجم الجابوني آرون بوبيندزا القادم من العربي القطري، والإنجليزي مو آدامز القادم من ميامي الأمريكي، وسعيد الربيع القادم من الاتفاق، وأحمد عبده القادم من الوحدة، ومحمد اليامي القادم من نجران، والبولندي جريجوري كريتشوفياك قادمًا من كراسنودار الروسي.

أزمة مينا

وخرج مينا من قائمة سيلتا فيجو منذ مايو الماضي، بعد أن حُكم عليه بالسجن لـ 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في مدينة ألميريا عام 2017 وقت تواجده في نادي فالنسيا.

وتلقى مينا غرامة مالية تبلغ 50 ألف يورو، ومُنع من الاقتراب من الضحية لمسافة 500 متر على الأقل طوال 12 عامًا مقبلة.

ويعد ذلك الحكم غير نهائي ويقبل الاستئناف، وعلى أساسه خاطب مينا ناديه في يوليو الماضي عبر الفاكس للعودة لصفوف الفريق، لكن إدارة سيلتا رفضت إشراكه في المباريات الودية الإعدادية للموسم الجديد.

وترجع الأزمة إلى يونيو 2017، وقت تواجده مع لاعب سيلتا السابق دافيد جولدار، عندما اتهمت الضحية مينا ومرافقه باغتصابها.

واتهمت الفتاة لاعب الشباب الجديد بالتعري وإجبارها على ممارسات جنسية رغمًا عنها.

في المقابل شدد مينا خلال المحاكمة أن الممارسات تمت بموافقة الفتاة، لكن شهادته ظهرت غير متماسكة ومتناقضة مع شهادة جولدار، ليُحكَم عليه بالاعتداء الجنسي، وتبرئته من تهمة الاغتصاب.

سانتي مينا الشباب
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