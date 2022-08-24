حازم إمام لـ في الجول: الزمالك يستحق لقب الدوري.. وتوليفة فيريرا عوضت رحيل اللاعبين

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 00:15

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك × إنبي

أشاد حازم إمام لاعب نادي الزمالك بتحقيق فريقه لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعادل الزمالك أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما قبل أن يتسلم نادي الزمالك درع الدوري باللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وقال حازم إمام في تصريحات لـ FilGoal.com: "الحمد لله على لقب الدوري، الجماهير ومجلس الإدارة واللاعبون يستحقون اللقب".

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وأضاف "البداية لم تكن جيدة بالنسبة لنا، لكن فيريرا صنع توليفة رائعة من اللاعبين بين الخبرة والشباب ولم نشعر برحيل اللاعبين الكبار".

وشدد حازم إمام "الجميع يرى ما فعله فيريرا في الفريق، الروح باتت كبيرة ولا تعلم من سيشارك بشكل أساسي".

وتابع "بالطبع رحل لاعبين كبار عن الفريق سواء بنشرقي أو أوناجم أو طارق حامد أو أبو جبل لكن لم يقصر أي لاعب آخر لذلك لم يشعر أحد بفارق".

واختتم حازم إمام تصريحاته "فيريرا زرع في اللاعبين روح المنافسة وكان نتيجة ذلك عدم تأثر الفريق برحيل لاعبين كبار".

وخاض حازم إمام 17 مباراة مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.

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