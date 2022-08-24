عواد: عودة فيريرا إلى الزمالك هدية من السماء
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 00:14
كتب : FilGoal
وصف محمد عواد حارس الزمالك عودة جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك كهدية من السماء الموسم الحالي.
وتعادل الزمالك بنتيجة 1-1 أمام الاتحاد السكندري في مباراة الاحتفال التتويج بلقب الدوري.
وقال محمد عواد في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "اتكافئنا على تعب ومجهود الفترة السابقة بالتتويج بالدوري بعد الكأس".
وأضاف "عودة فيريرا كانت هدية من السماء، إنه مدرب كبير".
وتابع "أبارك لمنظومة الزمالك على اللقب، وإن شاء الله سننافس على جميع البطولات المقبلة".
وأتم عن حلمة لـ تمثيل المنتخب "شرف كبير لي، هذا ما أعمل من أجله المشاركة بقميص مصر".
وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخه.
كما حاز الزمالك على لقب كأس مصر للموسم الماضي بعد الفوز أمام الأهلي بنتيجة 2-1.
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