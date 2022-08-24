عبد المنصف: انتهت مسيرتي مع كرة القدم.. وهذه كواليس لقطة ارتدائي قميص الزمالك

أعلن محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري، عن اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي.

وخاض عبد المنصف مباراته الأخيرة في مواجهة الزمالك، وارتدى قميص شيكابالا بعد المباراة واتجه لتلقي تحية جماهير الفريق الذي لعب في صفوفه لـ 11 عامًا.

وصرّح عبد المنصف عبر صدى البلد: "هذه هي نهاية مسيرتي مع كرة القدم، ليس هناك مباراة أفضل من هذه لأختتم مسيرتي تزامنًا مع احتفال الزمالك بالدوري. شيكابالا وأوباما كانا صاحبي فكرة ارتدائي قميص الزمالك والذهاب لتلقي تحية الجمهور".

وأضاف: "الزمالك هو بيتي الكبير الذي أنتمي له، لو فكرت في سيناريو نهاية مسيرتي لم يكن سيحدث بهذه الطريقة".

وأوضح: "قررت الاعتزال بعد بقاء الاتحاد في الدوري بشكل محترم، من داخلي أرى أنني قادر على اللعب لعامين أو 3 مقبلين، لكن الأفضل أن أعتزل من الباب الكبير وأنا في الملعب قبل أن يطالبني الناس بالاعتزال".

وأكمل: "حققت الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري المصري بـ 454 مباراة، هذا تتويج لمشواري الطويل".

وعن خطوته المقبلة: "أنا تحت أمر الزمالك، هو بيتي ويوم أن يطلبني لن أتأخر عنه، له الفضل والخير في مسيرتي".

وكشف: "سأبدأ مشروعًا للخدمات الرياضية لتقديم المساعدة الفنية للاعبين مستفيدًا من خبرتي الطويلة في الملاعب".

وأتم: "لا أفكر في العمل بتدريب حراس المرمى، ربما كمدير كرة لأنها تجربة خضتها سابقًا بشكلٍ مميز مع وادي دجلة".

عبد المنصف (45 عامًا) بدأ مسيرته في مزارع دينا، ثم انتقل إلى الزمالك عام 1999 وظل في صفوفه حتى 2010.

وفاز عبد المنصف مع الزمالك بالدوري المصري 3 مرات، وبكأس مصر 3 مرات، وبدوري أبطال إفريقيا مرة، وبكأس السوبر المصري مرتين، وبكأس السوبر الإفريقي مرة، وبكأس الكؤوس الإفريقية مرة، وبكأس السوبر المصري السعودي مرة.

لاحقًا لعب عبد المنصف في صفوف الجونة والاتحاد السكندري وإنبي ووادي دجلة قبل أن يختتم مسيرته هذا الموسم في الاتحاد.

وتوج عبد المنصف بكأس الأمم الإفريقية مرتين مع منتخب مصر عامي 2006 و2008.

ويمتلك "أوسا" 12 مباراة دولية مع الفراعنة بين 2001 و2008.