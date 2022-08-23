الونش: قلنا سنفوز بالدوري بعد التتويج بالكأس.. ومرتضى منصور أعاد ثقتنا

شدد محمود حمدي الونش لاعب الزمالك على دور مرتضى منصور رئيس النادي في عودة الثقة إلى الفريق خلال الموسم الحالي.

وسجل الونش هدف تعادل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في مباراة الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري.

وقال الونش في تصريحات أون تايم سبورتس: "مجهودنا تكلل بالبطولة، ونهديها للجماهير التي وقفت مع الفريق في الأوقات الصعبة قبل الجيدة".

وأضاف "الكثير فقد الأمل بعد البداية السيئة للدوري ونتائج إفريقيا، ونحن وعدناهم بعد التتويج بالكأس أننا سنفوز بالدوري وقد كان".

وأشاد "عودة مرتضى منصور أعادت الثقة، وفّر جميع عوامل النجاح وخاصةً الجهاز الفني".

وأتم "وسنواص المنافسة على البطولات مع اللاعبين الشباب المميزين والصفقات الجديدة".

فيما تحدث محمد أشرف روقا لـ أون تايم سبورتس: "هدفنا كان الفوز بالدوري للسنة التالية على التوالي من أجل سعادة الجماهير".

وأضاف "لا يزال أمامنا بطولة كأس ونأمل في التتويج بالبطولة".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخه.

كما حاز الزمالك على لقب كأس مصر للموسم الماضي بعد الفوز أمام الأهلي بنتيجة 2-1.