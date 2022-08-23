لاعب الزمالك يسجل في فوز الجزائر العريض على فلسطين بكأس العرب للناشئين

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 23:31

كتب : هاني العوضي

محمد علي صالح زياد - الجزائر

فاز منتخب الجزائر على نظيره الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب للناشئين.

المباراة التي أقيمت على ملعب السيق، افتتح أهدافها محمد علي صالح زياد لاعب الزمالك.

زياد المولود لأب مصري وأم جزائرية، سبق له الانضمام لمعسكر منتخب مصر في وقتٍ سابق، لكنه كان "الاختيار الخامس أو السادس في مركزه" وفقًا لمصدر من المنتخب، وبالتالي لم ينضم لقائمة الفراعنة في البطولة.

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وأكمل الأهداف مليك كحلوشي، وعصام يزيد، وإلياس بوعلام، ومسلم أناتوف.

وفي نفس المجموعة وعلى ملعب مستغانم، فاز السودان على الإمارات بهدفين دون رد من توقيع موسى علي.

وفي المجموعة الثانية، تعادلت تونس أمام ليبيا دون أهداف، بينما فاز اليمن على عُمان بثلاثية دون رد.

وسجل أهداف اليمن عبد الرحمن الخضر (هدفين)، وعبد الرحمن عبد الله.

وتفتتح مصر مبارياتها غدًا الأربعاء بمواجهة السعودية، فيما يلعب المغرب أمام العراق، وتلتقي جزر القمر بـ موريتانيا، وسوريا بـ لبنان.

الجزائر فلسطين
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