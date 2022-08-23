نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه يحتفل بهدف الزمالك القاتل في فيوتشر

رد أسامة نبيه مدرب الزمالك على المشككين في قدرات يوسف أسامة نبيه نجله لاعب الفريق الأول.

الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي.

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وقال نبيه في تصريحات لـFilGoal.com: "تتويجنا بالدوري عن جدارة واستحقاق. قدمنا موسم رائع وتغلبنا على كافة الظروف الصعبة".

وأضاف "نشكر الراحلين الذين قدموا ما عليهم، وكنا نخطط لما بعد رحيلهم منذ أول ولذلك لم نتأثر".

مدرب الزمالك تطرق بعد ذلك للحديث عن نجله يوسف أسامة، فقال "في بداية الموسم قالوا ابني استمر مع الفريق من أجل والده، الملعب هو ما رد على هؤلاء".

وأتبع "يوسف تأخر عن التواجد مع الفريق الأول بسب أنه ابني فقط. سندفع بمزيد من الشباب خلال المباراتين المقبلتين ليظهروا أنفسهم".

نبيه أتم "علينا الاستمرار في العمل وسنفوز ببطولة إفريقيا في الموسم المقبل".

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

الدوري المصري الزمالك الاتحاد السكندري أسامة نبيه
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