الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

أشاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بأداء فريقه هذا الموسم وحسم لقب الدوري الـ 14 في تاريخ النادي.

وتوج الزمالك باللقب الـ14 في تاريخه واحتفل بدرع الدوري في استاد القاهرة عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على لقب الدوري بعد مشوار طويل".

أخبار متعلقة
محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقنوات الناقلة والمعلق في احتفالية الدوري.. الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري للمباراة الثالثة عشر على التوالي.. زيزو يساهم بهدف لـ الزمالك

وأضاف المهاجم التونسي " لا يزال أمامنا مشوار طويل في المستقبل للمنافسة على الألقاب".

وعن سر حصد لقب الدوري أجاب الجزيري "عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة".

وشدد "الجماهير دعموا الفريق، واللاعبون طبقوا فكر المدير الفني".

وبسؤاله عن اللعب بالناشئين قال الجزيري: "لم يعودوا ناشئين، عندما تلعب مع الفريق الأول تصبح منهم".

واختتم الجزيري تصريحاته "نركز على الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الألقاب".

وسجل سيف الدين الجزيري تسعة أهداف في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وساهم الجزيري في 16 هدفا بعد صناعة 7 أهداف آخرين.

وشارك الجزيري في 35 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وسجل 10 أهداف وصنع 8 آخرين.

الدوري المصري سيف الدين الجزيري الزمالك
نرشح لكم
زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن الونش: قلنا سنفوز بالدوري بعد التتويج بالكأس.. ومرتضى منصور أعاد ثقتنا نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب الأهلي يعلن: الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم 4 مواسم.. وجديد ملف الاستاد محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة وكيل بالدي لـ في الجول: تذكرة السفر المنتشرة مزيفة واللاعب لا يعرف عنها شيئا في الـ+90.. الجلاصي يخطف تعادلا مثيرا لـ المصري أمام البنك الأهلي
أخر الأخبار
زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن 3 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: قلنا سنفوز بالدوري بعد التتويج بالكأس.. ومرتضى منصور أعاد ثقتنا 3 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب الزمالك يسجل في فوز الجزائر العريض على فلسطين بكأس العرب للناشئين 21 دقيقة | الوطن العربي
نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب 22 دقيقة | الكرة المصرية
الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين 30 دقيقة | الكرة المصرية
بنفيكا وفيكتوريا بلزن التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن: الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم 4 مواسم.. وجديد ملف الاستاد 53 دقيقة | الكرة المصرية
محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا