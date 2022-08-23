الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين

أشاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بأداء فريقه هذا الموسم وحسم لقب الدوري الـ 14 في تاريخ النادي.

وتوج الزمالك باللقب الـ14 في تاريخه واحتفل بدرع الدوري في استاد القاهرة عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على لقب الدوري بعد مشوار طويل".

وأضاف المهاجم التونسي " لا يزال أمامنا مشوار طويل في المستقبل للمنافسة على الألقاب".

وعن سر حصد لقب الدوري أجاب الجزيري "عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة".

وشدد "الجماهير دعموا الفريق، واللاعبون طبقوا فكر المدير الفني".

وبسؤاله عن اللعب بالناشئين قال الجزيري: "لم يعودوا ناشئين، عندما تلعب مع الفريق الأول تصبح منهم".

واختتم الجزيري تصريحاته "نركز على الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الألقاب".

وسجل سيف الدين الجزيري تسعة أهداف في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وساهم الجزيري في 16 هدفا بعد صناعة 7 أهداف آخرين.

وشارك الجزيري في 35 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وسجل 10 أهداف وصنع 8 آخرين.