بنفيكا وفيكتوريا بلزن التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

رافا سيلفا - بنفيكا

تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب دا لوز في لشبونة.

وكان بنفيكا تقدم في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف في ملعب ميسكي إيم في بولندا.

وافتتح نيكولاس أوتاميندي أهداف اللقاء عند الدقيقة 27 بعد تمريرة البرازيلي ديفيد نيريس.

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وضاعف رافا سيلفا النتيجة عند الدقيقة 40 قبل أن يحسم نيرس يس النتيجة في الشوط الثاني ويسجل الهدف الثالث.

وكان بنفيكا توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في تاريخه موسمي 1960-61 و 1961-62.

وحاز بنفيكا على لقب الوصافة في مواسم 1962–63 - 1964–65- 1967–68 - 1987–88 - 1989–90.

وفي مباراة أخرى، خطف فيكتوريا بلزن التشيكي بطاقة الصعود بعد الفوز أمام كاراباج الأذربيجاني بهدفين دون هدف على ملعب دوسان بلزن.

وكان فيكتوريا بلزن تعادل في المباراة الذهاب دون أهداف على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو.

وتقام قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 25 أغسطس المقبل.

وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويُختتم يوم 2 نوفمبر قبل التوقف الدولي لخوض منافسات كأس العالم.

بنفيكا دوري أبطال أوروبا رافا سيلفا
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