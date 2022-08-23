الأهلي يعلن: الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم 4 مواسم.. وجديد ملف الاستاد

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماع الذي أقيم اليوم الثلاثاء، اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.

كما استعرض مجلس إدارة الأهلي التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي وما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد.

وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

واتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

- اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم اعتبارا من موسم 2022 - 2023 وحتى 2025 - 2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

- استعرض المجلس العرض المقدم من أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وحازم هلال عضو مجلس إدارة الشرطة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي.

وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

- كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.