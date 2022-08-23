في الـ+90.. الجلاصي يخطف تعادلا مثيرا لـ المصري أمام البنك الأهلي

خطف المصري تعادلا مثيرا أمام البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهم في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وسجلا محمد هلال وناصر منسي أهداف البنك الأهلي فيما أحرزا أحمد الشيخ وإلياس الجلاصي ثنائية المصري.

وضمن المصري مركزا أفضل العاشر برصيد 37 نقطة قبل مواجهة الزمالك الجولة المقبلة وقبل الأخيرة من المسابقة.

فيما رفع البنك الأهلي رصيده عند النقطة 42 في المركز السابع قبل جولتين من النهاية.

التشكيل

أحداث المباراة

بدأت أولى محاولات المصري عن طريق إلياس الجلاصي عند الدقيقة الثانية لكن بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة عند محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

الرد من البنك الأهلي جاء عن طريق ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 10 نفذها أسامة إبراهيم لكن شتتها الدفاع إلى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 16 أول أهداف اللقاء عن طريق محمد هلال الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى بعد عرضية من محمد دبش.

وحاول محمد هلال من جديد لمضاعفة النتيجة عند الدقيقة 30 بعد تسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس عصام ثروت.

وقبل نهاية الشوط بدقائق، أهدر أسامة فيصل فرصة هدف محقق من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس عصام ثروت ببراعة وأنقذ مرماه.

مجرد لحظات مرت على صافرة الشوط الثاني، وسجل البنك الأهلي الهدف الثاني عن طريق ناصر منسي بعد مهارة من جانب أسامة فيصل. ثم مرر لـ منسي الذي سدد الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لـ المصري تبدلين عند الدقيقة 57. خروج عمرو مرعي ودخول عمرو عبد الفتاح فيما دخل عمرو عراقي وخرج إيزي إيميكا.

وتمكّن المصري من تقليص الفارق عند الدقيقة 68 عن طريق أحمد الشيخ بعد عرضية من البديل عمرو عبد الفتاح. صدها الزنفلي أولا ثم ارتدت إلى داخل الشباك.

وجاءت عند الدقيقة 80 محاولة على استحياء من جانب المصري لإدراك التعادل عن طريق أحمد الشيح لكنها نفذت ضعيفة.

وفي الدقائق الإضافية، عادل المصري النتيجة بعد كرة حرة غير مباشرة عن طريق إلياس الجلاصي بعد لمسة من أحمد الشيخ. ليسددها الجلاصي في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وقبل صافرة النهاية، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لـ خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي بسبب الاعتراض على قرارت الحكم.