موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقنوات الناقلة والمعلق
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 22:09
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري.
وكان الزمالك قد تعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية بهدف لكل منهما.
ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 76 نقطة من 32 مباراة وحسم اللقب.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 26 أغسطس.
وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
وتقام على استاد برج العرب.
وكان الزمالك قد تغلب على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الأول.
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