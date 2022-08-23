للمباراة الثالثة عشر على التوالي.. زيزو يساهم بهدف لـ الزمالك

واصل أحمد سيد زيزو هداف الزمالك تألقه ليساهم في أهداف الفريق للمباراة الثالثة عشر على التوالي في جميع المسابقات.

وصنع زيزو هدف الزمالك أمام الاتحاد السكندري من ركلة ركنية أودعها محمود الونش برأسية في الدقيقة 75 من الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 37 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 16 آخرين في 37 مباراة.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة الثالثة عشر في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر 13 مباراة كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

صنع أمام المقاولون العرب.

صنع أمام فاركو.

صنع أمام الاتحاد السكندري.

ويتصدر زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 19 هدفا والأكثر مساهمة تهديفية بصناعة 14 هدفا.