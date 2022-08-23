تقرير أوزبكي: ماشاريبوف يقترب من الانضمام لصفوف الأهلي

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

جلال الدين ماشاريبوف

اقترب جلال الدين ماشاريبوف من الانضمام إلى صفوف الأهلي وفقًا لتقارير أوزبكية.

وذكر موقع Sports.uz الأوزكي أن ماشاريبوف اقترب من الأهلي بالفعل.

وأوضح التقرير أن الأهلي توصل لاتفاق على البنود الشخصية مع ماشاريبوف.

وكان نفس الموقع قد أشار منذ 5 أيام أن ماشاريبوف قد ينتقل إلى الأهلي المهتم بانتدابه.

من هو ماشاريبوف

ماشاريبوف (28 عامًا) بدأ مسيرته في باختاكور وتواجد في صفوفه بين 2013 و2020، ولعب معارًا لـ لوكوموتيف طشقند عام 2017.

وفاز ماشاريبوف بالدوري الأوزبكي 4 مرات مع باختاكور، وبكأس أوزبكستان مرتين، وبكأس الدوري الأوزبكي مرة، كما حصد ثنائية الدوري والكأس مع لوكوموتيف طشقند.

وساهم ماشاريبوف في وصول باختاكور لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسجل في ذلك الموسم 9 أهداف وصنع 22 في مختلف المسابقات، لينتقل إلى النصر.

وتواجد ماشاريبوف في النصر منذ يناير 2021، لكنه لعب أول 6 أشهر من فترته في النادي السعودي معارًا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وخاض ماشاريبوف 29 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

ويمتلك ماشاريبوف 45 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك ماشاريبوف في كأس آسيا 2019 وسجل خلالها هدفا وصنع آخر.

الأهلي جلال الدين ماشاريبوف
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