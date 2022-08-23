عمرو دياب يحيى حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 21:39
كتب : رامي جمال
يحيى عمرو دياب حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال والمقرر إقامته يوم 9 سبتمبر المقبل.
ويستضيف استاد لوسيل مواجهة مرتقبة بين الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي.
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