عمرو دياب يحيى حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 21:39

كتب : رامي جمال

عمرو دياب

يحيى عمرو دياب حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال والمقرر إقامته يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويستضيف استاد لوسيل مواجهة مرتقبة بين الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي.

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كأس لوسيل عمرو دياب الزمالك الهلال
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