عمرو دياب يحيى حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

يحيى عمرو دياب حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال والمقرر إقامته يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويستضيف استاد لوسيل مواجهة مرتقبة بين الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي.

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