بعد 4 سنوات.. تجدد إصابة حارسة تشيلسي بالسرطان

تجددت إصابة آن كاترين بيرج حارسة تشيلسي بسرطان الغدة الدرقية بعد 4 سنوات من التعافي بشكل كامل.

وأعلنت بيرج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عودة المرض الذي سبق وأن شُخصت به أول مرة عام 2017.

وكتبت بيرج: "قلت من قبل ذلك، بصفتي رياضية يجب أن تقاتل كل يوم لتكون في أفضل حالاتك وهذا شيء سأستمر في القيام به".

وأضافت "آمل من خلال مشاركة رحلتي أن أتمكن من مساعدة الآخرين الذين يجدون أنفسهم في وضع مماثل".

وتابعت "أعمل بشكل وثيق مع طبيب النادي والمتخصص في لندن وسيبدأ علاجي هذا الأسبوع".

وأتمت "ما زلت على ثقة من أن علاجي سيكون فعالا مثل المرة السابقة وأنا أتطلع إلى العودة إلى أرض الملعب ورؤيتكم جميعًا".

بيرج (31 عاما) شُخصت بالمرض عندما كانت لاعبة لـ برمنجهام سيتي، استغرق حينها علاجها 76 يومًا وعادت لممارسة كرة القدم من جديد.

وظهرت في ذلك العام في تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي كأفضل حارسة مرمى.

وفي عام 2019، انتقلت بيرج إلى تشيلسي وفازت بالقفاز الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020-21.

We're all behind you, Ann. 💙 https://t.co/6kDfGn7nd1 — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) August 23, 2022

وتوجت الألمانية مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات متتالية آخرها الموسم السابق.

وكانت بيرج ضمن قائمة ألمانيا التي شاركت في أمم أوروبا للسيدات 2022 وحازن على الوصافة أمام إنجلترا.