وصلت الصفقة الدفاعية.. فالنسيا يتعاقد مع "راموس التركي"
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 20:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن تعاقده مع التركي جينك أوزكاكار قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي.
جينك أوزكاكار
النادي : فالنسيا
ويلعب أوزكاكار لمدة موسم في فالنسيا على سبيل الإعارة، مع وجود بند إمكانية الشراء في العقد.
أوزكاكار (21 عامًا) يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
OFFICIAL STATEMENT | @cenkozkacarr#WelcomeCenk#CORVCF | #VCFDNA— Valencia CF (@valenciacf_en) August 23, 2022
وانضم أوزكاكار إلى ليون في صيف 2020 قادمًا من ألتاي سبور مقابل 1,5 مليون يورو.
وخاض أوزكاكار مباراة رسمية واحدة مع ليون، وخرج معارًا في الموسم الماضي لـ لوهافر حيث خاض معه 34 مباراة.
🤝#WelcomeCenk#CORVCF | #VCFDNA pic.twitter.com/xFoG5la3Bo— Valencia CF (@valenciacf_en) August 23, 2022
المدافع البالغ 190 سم يُطلَق عليه "سيرخيو راموس التركي"، ويمتلك مباراة دولية وحيدة مع منتخب بلاده.
وبات أوزكاكار خامس صفقة صيفية لكتيبة جينارو جاتوزو، والأول في خط الدفاع.
UNBOXING 🆕🦇
A new bat has arrived at #Mestalla 🏟️🦇#WelcomeCenk#CORVCF | #VCFDNA pic.twitter.com/PfierFEck2— Valencia CF (@valenciacf_en) August 23, 2022
وسبق لـ فالنسيا شراء هوجو دورو بشكلٍ نهائي بعد أن لعب للخفافيش معارًا من خيتافي في الموسم السابق.
كما استعار نيكو جونزاليس من برشلونة، وسامويل لينو من أتليتكو مدريد، وسامو كاستييخو من ميلان.
ويمتلك فالنسيا 3 نقاط من أول جولتين في الدوري الإسباني، بعد فوزه على جيرونا وخسارته أمام أتليتك بلباو.