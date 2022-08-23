وصلت الصفقة الدفاعية.. فالنسيا يتعاقد مع "راموس التركي"

أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن تعاقده مع التركي جينك أوزكاكار قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي.

ويلعب أوزكاكار لمدة موسم في فالنسيا على سبيل الإعارة، مع وجود بند إمكانية الشراء في العقد.

أوزكاكار (21 عامًا) يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وانضم أوزكاكار إلى ليون في صيف 2020 قادمًا من ألتاي سبور مقابل 1,5 مليون يورو.

وخاض أوزكاكار مباراة رسمية واحدة مع ليون، وخرج معارًا في الموسم الماضي لـ لوهافر حيث خاض معه 34 مباراة.

المدافع البالغ 190 سم يُطلَق عليه "سيرخيو راموس التركي"، ويمتلك مباراة دولية وحيدة مع منتخب بلاده.

وبات أوزكاكار خامس صفقة صيفية لكتيبة جينارو جاتوزو، والأول في خط الدفاع.

وسبق لـ فالنسيا شراء هوجو دورو بشكلٍ نهائي بعد أن لعب للخفافيش معارًا من خيتافي في الموسم السابق.

كما استعار نيكو جونزاليس من برشلونة، وسامويل لينو من أتليتكو مدريد، وسامو كاستييخو من ميلان.

ويمتلك فالنسيا 3 نقاط من أول جولتين في الدوري الإسباني، بعد فوزه على جيرونا وخسارته أمام أتليتك بلباو.