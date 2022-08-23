اسكواش - الاتحاد الدولي يعلن موعد بطولة الأهرامات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

الأهرامات - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش والمحترفين موعد بطولات الموسم الجديد ومن بينها بطولة مصر المفتوحة أمام الأهرامات.

وتستضيف الأهرامات بطولة مصر CIB المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي عن موعد البطولات حتى منتصف الموسم بنهاية ديسمبر المقبل.

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وينطلق الموسم ببطولة CIB زد المفتوحة بالفترة من 24 إلى 28 أغسطس في مقر النادي بالشيخ زايد.

بينما أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد هي بطولة قطر كلاسيك في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل في الدوحة.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة أمام الأهرامات ثاني البطولات الكبرى للموسم الجديد.

وانطلقت بطولة الأهرامات للاسكواش لأول مرة عام 1996 وحتى 2006 قبل أن تتوقف لمدة عشر سنوات.

وحصد ثنائي وادي دجلة علي فرج ونوران جوهر النسخة الأخيرة من بطولة مصر CIB المفتوحة والتي أقيمت العام الماضي.

اسكواش الأهرامات مصر المفتوحة
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