ثنائية أوكلي ونياس النارية تنتصر على فاركو وتخرج المقاولون من مثلث الهبوط

جدد المقاولون العرب آماله في البقاء في الدوري بعد الفوز أمام فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وسجل جون أوكلي ومامادو نديوكو نياس هدفي المقاولون العرب.

ويتبقى لـ المقاولون العرب مباراتين أمام الاتحاد السكندري خارج ملعبه، والمصري على ملعب برج العرب.

وقد يستفيد المقاولون من ضمان الاتحاد والمصري بقائهما في الدوري بشكل رسمي.

ترتيب مثلث الهبوط الحالي:

غزل المحلة: 34 نقطة.

المقاولون العرب: 32 نقطة.

الجونة: 30 نقطة.

التشكيل

أحداث المباراة

بدأ الضيوف فاركو بالسيطرة على المباراة سريعا عند الدقيقة 2 بعد تسديدة من أحمد شريف الذي استلم تمريرة بينية من محمود حمادة لكن شتتها فاروقا نور الدين مدافع المقاولون قبل دخولها للمرمى.

وجاءت أول محاولات المقاولون العرب على استحياء عند الدقيقة 14 عن طريق محمد هاني حوزين لكن شتتها دفاع فاركو من على القائم الثاني.

وجاءت أخطر كرات المقاولون العرب عند الدقيقة 28 عن طريق أحمد داوودا الذي انفرد بالكرة لكن سددها بطريقة غريبة إلى خارج الملعب.

وشهدت المباراة عند الدقيقة 31 أول حالة طرد على المقاولون العرب لـ محمود عبد العزيز بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو ليلغي البطاقة الصفراء ويشهر الحمراء بسبب التدخل المتهور على البحراوي ليكمل ذئاب الجبل المباراة بـ10 لاعبين.

ومع الشوط الثاني، بدأ المقاولون بحلة جديدة على الرغم من النقص العددي في صفوفه وجاءت محاولة عند الدقيقة 50 من مامادو نديوكو نياس الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وكاد أحمد مودي أن يسجل هدف التقدم لـ فاركو على عكس سير المباراة لكن كرته ارتدت من العارضة.

وشهدت المباراة عند الدقيقة 62 ثاني حالة طرد لكن تلك المرة على فاركو لـ كينجسلي سوكاري بسبب عرقلته للاعب جون أوكلي وهو منفرد بالحارس من على حدود منطقة الجزاء.

واحتاج المقاولون 12 دقيقة فقط لاستغلال ارتباك فاركو وتسجيل هدف ثمين كـ بارقة أمل للبقاء في الدوري المصري الموسم الحالي.

وسجل جون أوكلي الهدف الأول عند الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من مامادو نديوكو نياس.

وبعد عشر دقائق، ضاعف مامادو نياس النتيجة بعد كرة عرضية من أوكلي. يستلمها نياس ويضعها في الشباك.

لتنتهي المباراة على تلك النتيجة ويجدد المقاولون العرب آماله في البقاء في الدوري.