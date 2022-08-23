التاسعة على التوالي بدون فوز.. سموحة يعطل الجونة بالتعادل

واصل سموحة سجله بدون انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في مسابقة الدوري بالتعادل أمام الجونة.

وتعادل سموحة أمام الجونة بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

وتعطل الجونة برفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر ليفصله 3 نقاط للخروج من المراكز المؤدية للهبوط.

وافتتح سموحة التسجيل سريعا بهدف لإليا سيلا قبل أن يتعادل علي زعزع للجونة ويتقدم إسلام عبد النعيم بهدف ثاني، وتعادل عبد الكبير الوادي لسموحة في الشوط الثاني.

وكان عمرو طارق مدافع الجونة قد تعرض للطرد في الشوط الأول بسبب منع هدف لسموحة بلمسة يد من على خط المرمى.

📋تشكيل سموحة - حمدي وكناريا في الوسط.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الجونة 📋تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة#في_الدوري pic.twitter.com/PopsqYIGp8 — FilGoal (@FilGoal) August 23, 2022

بداية سريعة

بدأ اللقاء بإثارة سريعة من الفريقين، وتألق عماد السيد حارس مرمى الجونة في الدقيقة الرابعة أمام رأسية مروان حمدي.

وترجم سموحة خطورته سريعا بأول أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة عن طريق إليا سيلا الذي سدد الكرة من الجانب الأيسر أرضية داخل شباك عماد السيد.

وواصل سموحة خطورته وكاد عبد الكبير الوادي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 12 وأنقذ لؤي وائل الكرة من على خط المرمى.

صحوة

وشهدت الربع ساعة الثانية من الشوط الأول صحوة من فريق الجونة بحثا عن التسجيل وعدم تأزم موقف الفريق في جدول الترتيب.

واستغل علي زعزع خطأ الهاني سليمان وارتداد الكرة منه في الدقيقة 18 ليسدد هدف التعادل.

وسجل إسلام عبد النعيم في الدقيقة 31 هدف الجونة الثاني بتسديدة رائعة على يسار الهاني سليمان.

إثارة كبرى

كثف سموحة من هجماته في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بحثا عن التعادل.

ولجأ محمود البنا حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 34 للتأكد من ركلة جزاء لصالح سموحة.

واحتسب البنا طرد لعمرو طارق بسبب منع هدف محقق من على خط المرمى بلمسة يد وركلة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة 34.

وأنقذ القائم الأيسر لعماد السيد مرمى الجونة من ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد تسديد مروان حمدي ركلة الجزاء.

وكاد مروان حمدي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 38 من تسديدة قوية ولكن تألق عماد السيد وأنقذ مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد عبد الكبير الوادي أن يسجل التعادل في الدقيقة 46 من تسديدة قوية ولكن أنقذها عماد السيد.

الشوط الثاني

باغت هجوم الجونة فريق سموحة في الدقيقة 47 وكاد أن يسجل الهدف الثالث ولكن سقط أرنو مهاجم الفريق على الأرض ويهدر تسجيل الهدف.

وكثف سموحة من هجومه مستغلا النقص العددي لفريق الجونة وبحثا عن هدف التعادل.

وتألق عماد السيد في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من مروان حمدي وحرم سموحة من هدف التعادل.

وواصل عماد السيد تألقه في الدقيقة 62 أمام تسديدة قوية من حسين فيصل.

واستغل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 67 خروج خاطئ من عماد السيد وسدد الكرة مسجلا هدف التعادل.

وسيطر سموحة على الكرة بعد هدف التعادل بحثا عن تحقيق الانتصار مع تراجع لاعبي الجونة للحفاظ على نقطة المباراة.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.

ورفع الجونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن الخروج من المناطق المؤدية للهبوط، إذ رفع المقاولون العرب رصيد إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما سموحة ففي المركز السادس برصيد 43 نقطة ويواصل سجله بدون فوز للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري.

ويستضيف الجونة فريق فيوتشر في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين يوم الجمعة.

أما سموحة فيحل ضيفا على مصر للمقاصة في نفس اليوم.