قائمة الأهلي – عودة صلاح محسن وربيعة.. وغياب حسام حسن ومتولي أمام إنبي

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة إنبي في الجولة 32 للدوري المصري مساء الأربعاء.

ويغيب عن القائمة حسام حسن ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

فيما يعود صلاح محسن ورامي ربيعة لقائمة الفريق بعد غيابهما عن المباراة السابقة أمام الإسماعيلي.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – محمد أحمد شرقية – محمد خليفة – أحمد سيد عبد النبي – كريم فؤاد – محمد أشرف

الوسط: محمد محمود – محمد فخري – رأفت خليل – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – زياد طارق – ميدو نبيل – محمد حمدي "ميسي"

الهجوم: صلاح محسن – أحمد سيد غريب – علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني مع خوضه مباراة أقل.