التشكيل - الشيخ أساسي مع المصري.. وثنائي في وسط البنك الأهلي

أعلن حسام حسن وخالد جلال تشكيلي البنك الأهلي والمصري لمباراة الجولة 32 من الدوري المصري. .

وتواجد أحمد الشيخ أساسيا مع المصري للمرة الأولى منذ 29 مايو أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد علاء - عمرو موسى - هيثم لعيوني

خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - إيزي إيميكا - محمد جريندو

خط الهجوم: أحمد الشيخ - عمرو مرعي - إلياس الجلاصي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد أحمد دبش - إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد

أمامهما: أسامة فيصل - محمد هلال - محمد بسيوني

خط الهجوم: ناصر منسي

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.