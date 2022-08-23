التشكيل - الشيخ أساسي مع المصري.. وثنائي في وسط البنك الأهلي
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 19:15
كتب : FilGoal
أعلن حسام حسن وخالد جلال تشكيلي البنك الأهلي والمصري لمباراة الجولة 32 من الدوري المصري. .
وتواجد أحمد الشيخ أساسيا مع المصري للمرة الأولى منذ 29 مايو أمام بيراميدز.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: أحمد علاء - عمرو موسى - هيثم لعيوني
خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - إيزي إيميكا - محمد جريندو
خط الهجوم: أحمد الشيخ - عمرو مرعي - إلياس الجلاصي
على الجانب الآخر، جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد أحمد دبش - إسحاقو يعقوبو
خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد
أمامهما: أسامة فيصل - محمد هلال - محمد بسيوني
خط الهجوم: ناصر منسي
ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.