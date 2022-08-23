موندو ديبورتيفو: بديل فويث.. مونييه يظهر على طاولة برشلونة

وجه برشلونة أنظاره نحو توماس مونييه لاعب بوروسيا دورتموند لتدعيم خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة فشل في التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا الذي جدد عقده مع ناديه تشيلسي هذا الصيف مع تعّقُد صفقة خوان فويث لاعب فياريال.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة تضع مونييه كبديل على الطاولة رغم رغبة تشافي في التعاقد مع فويث.

وأضافت الصحيفة أنّ دورتموند لا يمانع بيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو لكن النادي الكتالوني يريد دفع 10 مليون يورو فقط.

ماذا الذي يعقد رحيل فويث؟

بحسب "موندو ديبورتيفو" فإن فياريال متمسك باللاعب الذي يريد اللعب بالفعل في كامب نو، لذلك في تلك الحالة برشلونة أمام خيار دفع شرطه الجزائي الكبير الذي يقدر بـ 48 مليون يورو.

ومن جهة أخرى، كان أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال صرّح بخصوص اللاعب بعد مباراة فياريال الأولى في لا ليجا: "أرى فويث سعيدًا للغاية هنا وممتن للنادي ولما يعيشه معنا".

وأتم: "جمعتنا محادثة بشأن المباراة. نعرف بالفعل رأي النادي واللاعب. أمّا ما يفكر فيه برشلونة فلا نعرفه".

فويث (24 عامًا) سبق له اللعب في إستوديانتس، قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبير عام 2017.

ولعب فويث معارًا من توتنام إلى فياريال موسم 2020- 2021، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

ويجيد فويث اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وتواجد في قائمة الأرجنتين التي حصدت المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019.

واعتمد تشافي هيرنانديز في الجهة اليمنى خلال المباراتين في الدوري الإسباني على الثنائي رونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو.