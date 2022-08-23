موندو ديبورتيفو: بديل فويث.. مونييه يظهر على طاولة برشلونة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

توماس مونييه - بوروسيا دورتموند

وجه برشلونة أنظاره نحو توماس مونييه لاعب بوروسيا دورتموند لتدعيم خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة فشل في التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا الذي جدد عقده مع ناديه تشيلسي هذا الصيف مع تعّقُد صفقة خوان فويث لاعب فياريال.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة تضع مونييه كبديل على الطاولة رغم رغبة تشافي في التعاقد مع فويث.

أخبار متعلقة
تايمز: بينها برشلونة وباريس سان جيرمان.. 10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف فيديو في الجول - كيف أبرم برشلونة الصفقات رغم الأزمة الاقتصادية تحليل في الجول - تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. وانتصار برشلونة وريال مدريد ليفاندوفسكي: أهدي هدفي الأول مع برشلونة لوالدي عادت التيكي تاكا.. هجوم برشلونة المدمر يدهس ريال سوسيداد

وأضافت الصحيفة أنّ دورتموند لا يمانع بيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو لكن النادي الكتالوني يريد دفع 10 مليون يورو فقط.

ماذا الذي يعقد رحيل فويث؟

بحسب "موندو ديبورتيفو" فإن فياريال متمسك باللاعب الذي يريد اللعب بالفعل في كامب نو، لذلك في تلك الحالة برشلونة أمام خيار دفع شرطه الجزائي الكبير الذي يقدر بـ 48 مليون يورو.

ومن جهة أخرى، كان أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال صرّح بخصوص اللاعب بعد مباراة فياريال الأولى في لا ليجا: "أرى فويث سعيدًا للغاية هنا وممتن للنادي ولما يعيشه معنا".

وأتم: "جمعتنا محادثة بشأن المباراة. نعرف بالفعل رأي النادي واللاعب. أمّا ما يفكر فيه برشلونة فلا نعرفه".

Villarreal chief sends strong message to Barcelona about Juan Foyth - Barca Blaugranes

فويث (24 عامًا) سبق له اللعب في إستوديانتس، قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبير عام 2017.

ولعب فويث معارًا من توتنام إلى فياريال موسم 2020- 2021، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

ويجيد فويث اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وتواجد في قائمة الأرجنتين التي حصدت المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019.

واعتمد تشافي هيرنانديز في الجهة اليمنى خلال المباراتين في الدوري الإسباني على الثنائي رونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو.

برشلونة بوروسيا دورتموند توماس مونييه
نرشح لكم
ذا أثليتك: ليستر يرفض عرض تشيلسي الثالث لضم فوفانا الحادية عشر.. أسوان يتعاقد مع محمود بن والي لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يفضل تشالوباه وأكانجي على أتشيربي راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا سكاي: تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون للتعاقد مع مهاجم إيفرتون إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية لأول مرة في مسيرته الاحترافية.. بوياتا سيلعب في وطنه بلجيكا
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - احتفالية الدوري.. شيكابالا أساسي أمام الاتحاد 5 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: بديل فويث.. مونييه يظهر على طاولة برشلونة 15 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: ليستر يرفض عرض تشيلسي الثالث لضم فوفانا 28 دقيقة | ميركاتو
زوجة دي ماريا: مانشستر كانت مريعة.. تشاجرت معه عندما رحل عن ريال مدريد 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - زد يستضيف بطولة دولية لأول مرة.. والحضور مجانا ساعة | رياضات أخرى
دوري NBA - بروكلين نيتس يعلن بقاء كيفين دورانت في الفريق ساعة | NBA
مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. سموحة (1)-(2) الجونة ساعة | الكرة المصرية
كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا