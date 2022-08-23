زوجة دي ماريا: مانشستر كانت مريعة.. تشاجرت معه عندما رحل عن ريال مدريد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - مانشستر يونايتد

كشفت جورجيلينا كاردوسو زوجة آنخل دي ماريا، عن انزعاجا لخطوة انتقال زوجها من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد قبل 6 سنوات.

وقالت جورجيلينا عبر محطة أمريكا تي في الأرجنتينية: "مانشستر كانت مريعة، مدينة مانشستر هي الأسوأ، لقد تشاجرت مع آنخل كثيرًا".

وأضافت: "كنا نعيش في مدريد، وريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم بالنسبة لي، كل شيء كان مثاليًا، الطقس كان مثاليًا، الطعام كان مثاليًا، وفجأة جاء هذا العرض من مانشستر".

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وتابعت: "وقتها قلت له: ستذهب إلى هناك وحدك، لكنه أصر، كان هناك الكثير من الأموال، لن أنكر ذلك".

وأشارت: "انزعجت من كل شيء وقتها، لم أرغب في الذهاب لأني صديقة لـ جيانينا مارادونا، ووقتها كانت صديقة سيرخيو أجويرو".

وأتمت: "كنا نذهب لزيارتهم يومين أو 3 أيام في مانشستر، وعندما كنا نعود كنت أخبر آنخل: فلتذهب إلى أي نادٍ إلا في إنجلترا، وفي نهاية العام ذهبنا إلى إنجلترا".

دي ماريا (34 عامًا) رحل عن ريال مدريد بشكلٍ مفاجئ في صيف 2014 بعد مساهمته بشكل كبير في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ودفع مانشستر يونايتد 75 مليون يورو لاستقدام دي ماريا، لكنه رحل بعد عام واحد صوب باريس سان جيرمان مقابل 63 مليون يورو.

واكتفى دي ماريا بتسجيل 4 أهداف في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد تحت قيادة لويس فان خال.

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