اسكواش - زد يستضيف بطولة دولية لأول مرة.. والحضور مجانا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

بطولة زد للاسكواش

أعلن نادي زد استضافته لبطولة الاسكواش المفتوحة لأول مرة في تاريخ النادي بمشاركة 48 لاعبا.

ويستضيف النادي بطولة زد CIB المفتوحة للاسكواش خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، وأعلن النادي أن ذلك في حرص مجلس الإدارة على استضافة بطولات دولية.

ويشارك في بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للإسكواش (PSA) بالتعاون مع الاتحاد المصري للإسكواش، عددًا من أبرز اللاعبين من بينهم يوسف سليمان، رافائيل كاندرا، فيكتور كورين، ومن السيدات سلمى هاني، نور الطيب، نيليس جيليس.

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وأعرب سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي عن فخره باستضافة بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022 لأول مرة بمجمع ملاعب زد الرياضى.

وأشار سيف زاهر إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع استراتيجية زد من حيث التطوير الدائم لكافة ملاعبها لتشمل فعاليات مختلف الرياضيات المحلية والدولية، وتنمية المواهب بكافة الألعاب، وإتاحة الفرصة لتطوير مستواها من خلال توفير مباريات مع لاعبين من مختلف الجنسيات.

ووفرت مدرجات للجماهير تسع 300 مشجعا إضافة إلى أماكن مخصصة لكبار الزوار والمسئولين، كما ان البطولة تتيح لجميع محبي رياضة الإسكواش الحضور على مدار الخمسة أيام مجاناَ.

واستعان نادي زد بعمر عبد العزيز كمدير فني لقطاع الاسكواش والذي يملك تاريخا مميزا عندما كان لاعبا، إذ وصل إلى المركز 30 على مستوى العالم، واستمر لأكثر من 6 سنوات حصد خلالها 10 ألقاب دولية.

كما بدأ مشواره التدريبي فور اعتزاله، ونجح خلال سنوات قصيرة في تدريب العديد من أبطال الإسكوش المصريين الناجحين منهم كريم عبد الجواد ونوران جوهر، كما تولى منصب المدير العام للمنتخب الوطني للناشئين للإسكواش.

اسكواش زد نادي زد
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