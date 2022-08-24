صفقة الزمالك المنتظرة – إبراهيما نداي.. وجه مألوف يختلف عن بنشرقي

ليس بجديد عن الدوري المصري، لكنه سيمثل حامل لقب المسابقة هذه المرة. إبراهيما نداي أول صفقات الزمالك.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمام التعاقد مع إبراهيما نداي قادما من لوزيرن السويسري ليكون أول صفقات الفريق الصيفية، في انتظار إتمام الفحص الطبي للإعلان الرسمي.

من هو إبراهيما نداي؟

نداي يلعب كجناح أيسر وسبق له اللعب في الدوري المصري مع فريق وادي دجلة قبل الانتقال للدوري السويسري مع نادي لوزيرن.

التوقيع مع اللاعب السنغالي يأتي في المقام الأول لتعويض رحيل أشرف بنشرقي الذي رحل بعد نهاية عقده متجها إلى الجزيرة الإماراتي.

نداي يلعب في نفس مركز بنشرقي ولكن يختلف اللاعبان بشكل كبير في طريقة اللعب، إذ أن اللاعب السنغالي يفضل اللعب بقدمه اليسرى عكس بنشرقي وهو بالطبع ما يشكل اختلافا في طريقة اللعب خصوصا في تغيير الاتجاهات بالكرة.

بنشرقي كان يفضل الدخول إلى عمق الملعب بالكرة لخلق مساحة للتسديد في المقام الأول على عكس نداي الذي يفضل أكثر المراوغة باتجاه خط الملعب كونه جناح أيسر يلعب بقدمه اليسرى.

نداي بشكل عام يملتك سرعة كبيرة تساعده على الانطلاق بالكرة أو بدونها.

صاحب الـ 24 عاما يتشابه مع بنشرقي في قدرته على الدخول إلى منطقة الجزاء ليلعب دور المهاجم الثاني وتسجيل الأهداف سواء بالقدم أو بالرأس، ومن بين 45 هدفا سجلهم خلال مسيرته كان 11 هدفا من بينهم برأسه.

نداي أيضا يمتاز بقدرته على التسديد بشكل قوي بقدمه اليسرى كما أن قدمه اليمنى جيدة وليست ضعيفة وذلك يظهر بتسجيله 6 أهداف بقدمه اليمنى.

الزمالك يعرف نداي جيدا لكونه قد شارك لمدة ثلاثة مواسم مع وادي دجلة.

وخلال فترته في مصر، خاض نداي 75 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 20 هدفا وصناعة 13، ومن ضمن أهدافه التي سجلها، سجل هدفين في مرمى الزمالك.

وخلال فترة لعبه مع وادي دجلة، خاض نداي فترة إعارة مع فريق إرجوتيليس اليوناني وشارك في 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

في 2019 رحل نداي عن وادي دجلة وانضم إلى صفوف لوزيرن السويسري.

مع لوزيرن ظهر نداي بشكل جيد خلال 3 مواسم، خلالهم شارك في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وتوج بكأس فرنسا في نسخة حصل على جائزة جائزة هدافها بأربعة أهداف.

ومنذ انضمامه إلى لوزيرن، شارك نداي في 112 مباراة وخلالهم سجل 24 هدفا وصنع 8 آخرين.

وبدأ نداي الموسم الحالي مع لوزيرن بشكل طبيعي وشارك في الثلاث جولات الأولى من الدوري السويسري قبل بداية المفاوضات مع الزمالك.

قالوا عنه

وتحدث باتريس كارتيرون مدرب الزمالك ووادي دجلة السابق عن اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com قائلا: "نداي لاعب سريع وذكي وطريقته رائعة في اللعب، لديه أيضا قددرة كبيرة على التحمل ويلعب بروح كبيرة ولديه القدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها".

فترة إبراهيما نداي برفقة كارتيرون لم تكون طويلة، إذا أن اللاعب السنغالي شارك تحت قيادته في 7 مباريات فقط وسجل خلالهم هدف واحد.

كما تحدث محمد عبد الواحد المدرب العام السابق لوادي دجلة لـ FilGoal.com قائلا: "إبراهيما نداي لاعب جيد جدا قدم أداء رائع معنا في وادي دجلة، يستطيع اللعب كمهاجم ولكن مركزه الرئيس جناح، لاعب سريع جدا ورأسياته متميزه وتسديداته جيدة ولكن أهم ما يميزه هي السرعة وسيفيد الزمالك في المساحات خلف المدافعين".

وتابع "سيكون نداي مختلف بعض الشيء عن بنشرقي الذي يدخل بين الخطوط لكي يلعب للمهاجمين، ولكن نداي أنشط على المرمى وأسرع كما أن سنه صغير ويقدم المساندة الدفاعية بشكل جيد".

وأضاف "نداي لديه العديد من المميزات وسيكون صفقة رائعة للزمالك وأحيي أمير مرتضى على اختياره في ظل أننا لم نكن نسمع اسمه خلال الفترة الماضية لكنه لاعب رائع وهداف وكنا نعتمد عليه في وادي دجلة في كل التحولات بسبب سرعته الكبيرة.

أحمد حسام "ميدو" مدرب وادي دجلة السابق تحدث عبر قناة المحور عن اللاعب وانضمامه للزمالك قائلا: " سأكون سعيدا إذا انتقل إبراهيما نداي للزمالك، فهو لاعب مميز دربته في وادي دجلة، يجيد في أكثر من مركز، ويمتلك السرعة، وسيخدم طريقة جيسوالدو فيريرا خاصة في فكرة الاعتماد على السرعات والهجمات المرتدة".

وتابع "نداي لاعب يجيد الالتزام بالأدوار الدفاعية ويعتبر لاعب هداف، وهو صفقة سوبر للزمالك إذا تمت مثلما قلت من قبل عندما انتقل أحمد سيد زيزو للزمالك، إذا انتقل إبراهيما نداي للزمالك ستكون ضربة معلم".

نداي شارك تحت قيادة ميدو في 21 مباراة وخلالهم سجل 3 أهداف وصنع 5.