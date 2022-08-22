انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) بيراميدز.. الزمالك بطل الدوري

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

غنام محمد و عمر جابر - فيوتشر × بيراميدز

يقدم لك FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر وبيراميدز في الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

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ق90. تسديدة من إريك تراوري من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى.

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ق69. جووووول أول لفيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد من عرضية مرت من الجميع وسكنت الشباك، إذا انتهت المباراة بتلك النتيجة يتوج الزمالك رسميا بالدوري.

ق67. عرضية من عمر كمال عبد الواحد يقابلها محمد فاروق بتسديدة بجوار المرمى.

ق60. دخول عبد الله السعيد ومحمد حمدي بدلا من حسين السيد ومحمد صادق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. بطاقة حمراء لهاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز

ق21. تسديدة من وليد الكرتي يتصدى لها محمود جنش ويخرجها إلى ركنية

ق12. ركلة حرة مباشرة رائعة نفذها أحمد رفعت وأنقذها الشناوي ببراعة

بداية المباراة

المباراة سبتدأ في تمام الساعة 8:00 مساء

بيراميدز فيوتشر الدوري المصري الممتاز
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