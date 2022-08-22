التشكيل - أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر لمواجهة بيراميدز

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

مباراة حاسمة للدوري المصري للموسم الحالي، إذ في حال تعثر بيراميدز بتعادل أو خسارة قد يحسم الدوري لصالح الزمالك.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود شعبان – سعد سمير – محمود رزق.

الوسط: غنام محمد – محمد رضا – العربي بدر.

الهجوم: أحمد عاطف - عمر كمال - محمد فاروق.

ويحتل فيوتشر المركز الـ4 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.