لبحث تطوير الكرة المصرية.. اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية واستادات

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية.

وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة المنافسات المحلية وخطط المنتخب وبرامج الرعاية وحقوق البث وكافة المتطلبات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية لاتحاد الكرة

وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة بتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة حيث وجه وزير الرياضة بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة والشركات الوطنية الراعية للاتحاد لتقديم حلول عاجله وتنفيذية تضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المصرية وكذلك ضمان الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بالأجهزة الفنية والخبراء الفنيين لجميع المنتخبات المصرية.

وبحث الاجتماع الآليات الخاصة بتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات المتعلقة بكرة القدم المصرية وفى مقدمتها مشروع ضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026 وكذلك تحقيق لقب بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم ودورة الألعاب الأوليمبية 2024 وكذلك مناقشة المتطلبات الخاصة بتشغيل مشروع الهدف كأحد أهم أدوات تطوير منظومة كرة القدم وتشغيله فى ضوء من الشراكة التى تضمن الاستفادة القصوى من إمكاناته وبنيته الرياضية المتميزة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الربط المالى بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لتحقيق أقصى استفادة من عوائد منظومة كرة القدم وذلك تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وأكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الاندية المصرية والشركات الوطنية، التي تساهم جميعها في تطوير الكرة المصرية خاصة فى ضوء الطفرة غير المسبوقة التى تشهدها الرياضة المصرية بكافة مفرداتها فى شتي اللعبات بفضل الدعم والرعاية التى تشهدها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.