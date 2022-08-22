سيتي إيدج للتطوير العقاري الراعي الذهبي الحصري لسباق Let’s Tri في نسخته الأولى في العلمين الجديدة

استضافت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الحدث الرياضي الشهير Let’s Tri في نسخته الأولى في مدينة العلمين الجديدة، والذي نظمته شركة Stamina في الساحل الشمالي في الفترة من 12-13 أغسطس الحالي، وحظي الحدث بالرعاية الذهبية الحصرية من شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لرياضات السباحة وركوب الدراجات والجري.

جاء قرار سيتي إيدج للتطوير العقاري برعاية النسخة الأولى لأشهر حدث لرياضة التراياثلون في مدينة العلمين الجديدة ، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة بالاهتمام بالملف الرياضي وحرصها على دعم الأحداث الرياضية ضمن اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والحفاظ على صحة المواطنين، وأيضا حرصا على تنفيذ خطط الترويج السياحي التي تتبعها الشركة للتعريف بمنطقة العلمين الجديدة والقاء مزيد من الضوء على المدينة التي أصبحت درة الساحل الشمالي بموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط.

وتضمن Let’s Tri هذا العام سباق Sprint (فردي وتتابع) سباق Super Sprint فردي فقط، للفئات العمرية من سن 12 عاما، وسباق Olympic (فردي-تتابع)، وسباق Family Race، بشكل يلبي احتياجات واهتمامات العدائين والسباحين من كافة الفئات العمرية، وقام المهتمين بتسجيل رغبتهم في الحضور والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للحدث، وتحديد الرغبات بالسباقات التي شارك فيها المتسابقين، حيث شارك المئات في هذا الحدث، وقد حظي الحدث بتغطية إعلامية كبيرة من عدد كبير من وسائل الاعلام المختلفة والمهتمين بالشأن الرياضي.

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن رعاية سيتي ايدج للتطوير العقاري للحدث تأتي ضمن خطتها لاستضافة مختلف الاحداث الترفيهية والرياضية، بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها الوجهة الرائدة بالساحل الشمالي بفضل موقعها الفريد وتشييدها على أحدث النظم المعمارية الحديثة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي من أهم محاورها الاهتمام بالرياضة، وأيضا بناء المدن الجديدة، مشيرا الى ان التعاون مع شركة Stamina جاء بناء على دراسة جيدة لأمر استضافة الحدث اعتمادا على خبرة الشركة المنظمة في هذا المجال.

عن سيتي إيدج:

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.

مشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة:

مزارين فيلات

مزارين شاليهات

مزارين أيلاندز

مزارين ابارتمنتس

أبراج نورث إيدج

أبراج ذا جيت

داون تاون العلمين الجديدة

نورث سكوير مول وفندق

عن Stamina :

Stamina Sports & Fitness هو فريق رياضي محترف في مصر متخصص في فصول اللياقة البدنية والتراياثلون وتدريب التحمل.. تمتلك Stamina Sports & Fitness مراكز في نادي هليوبوليس الرياضي و نادي هليوبوليس الرياضي - مدينة الشروق و قرية سوان لايك وقرية الديبلوماسيين وقرية ٍسيشل وقرية لا فيستا باي.

عن Let’s Tri

Let's Tri هي واحدة من أكبر أحداث التراياثلون في مصر. وهو حدث مفتوح للجميع، حيث يرحب بالمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق. هناك فئات مختلفة للسباقات لتلبية احتياجات العدائين والسباحين من جميع الأعمار.

عن رياضة التراياثلون

تعتمد رياضة الترايثلون والتي يطلق عليها باللغة الإنجليزية المصطلح الرياضي Triathlon Sport، على السباحة وركوب الدراجات بالإضافة إلى الجري، وهي من الألعاب الأولمبية التي تتم فيها ممارسات الجري لمسافات طويلة وتحتاج إلى اللياقة البدنية، وتبدأ رياضة التراياثلون على شكل مراحل مختلفة تبدأ بممارسة السباحة ثم ركوب الدرجات ثم الركض والجري، ويقوم اللاعبين في هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر وبما يعادل 0.9 ميل، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر وبما يعادل 25 ميل، ثم بعد ذلك الركض والجري بمسافة 10 كيلو متر وبما يعادل 6 ميل حيث يفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و 50 دقيقة.