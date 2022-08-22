تحليل في الجول - تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. وانتصار برشلونة وريال مدريد

جولة جديدة في الكرة العالمية انتهت بتعثر أول لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أحمد عز يحلل مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وفوز كل من برشلونة وريال مدريد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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