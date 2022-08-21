انتهى الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (1) (4) برشلونة.. فوز عريض

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - سوسيداد - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.84 دخول كيسي وروبيرتو بدلا من جافي ودي يونج

ق.79 جوووووووووول أنسو فاتي يضيف الرابع

ق.78 دخول إلوستوندو ودخول جوورسابيل ودخول كاريكابورو بدلا من ميرينو

ق.71 دخول جوردي ألبا بدلا من ديمبيلي

ق.70 خروج سيلفا وكوبو وإيزاك، ودخول روبيرت نافارو ومحمد علي تشو وبينيات تورينتيس

ق.68 جوووووووووول ليفاندوفسكي يسجل الثالث لـ برشلونة بعد عمل جماعي مذهل وتمريرة من فاتي

ق.66 جوووووووووول برشلونة يسجل الهدف الثاني بواسطة عثمان ديمبيلي بعد كعب رائع من فاتي

ق.64 دخول أنسو فاتي ورافينيا بدلا من توريس وبالدي

ق.58 تسديدة قوية من ميكيل ميرينو وتير شتيجن يواصل التألق

ق.56 جافي يستغل خطأ إلوستوندو في تنفيذ رمية التماس ويخطف الكرة قبل أن يتدخل دفاع سوسيداد وينقذ الموقف في آخر لحظة

ق.52 سوسيداد يهز الشباك لكن الهدف يُرفَض بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 تسديدة أرضية من دافيد سيلفا وتصدٍ هائل من تير شتيجن

ق.27 برايس مينديز يهدر الهدف الثاني بعد تصدي تير شتيجن، وكوبو يتابع الكرة خارج الملعب بغرابة

ق.6 جووووووووول التعااادل بواسطة أليكساندر إيزاك بعد تدخل غير موفق من جارسي

ق.1 جوووووووول ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل بعد 45 ثانية فقط بواسطة ليفاندوفسكي بعد عرضية أليكس بالدي

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً

ريال سوسيداد برشلونة الدوري الإسباني
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