انتهت في إيطاليا - أتالانتا (1) - (1) ميلان

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

دافيدي كالابريا - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا ضد ميلان في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وبدأ ميلان حامل اللقب مشوار الدفاع بالفوز على أودينيزي 4-2.

فيما فاز أتالانتا على سامبدوريا بهدفين دون رد.

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ق 84 أليساندرو فلورنزي بدلا من دافيدي كالابريا

ق 80 ديفوك أوريجي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 73 لويس موريل وجورجيو سكالفيني وأديمولا لوكمان بدلا من دوفان زاباتا وماريو باساليتش وروسلان مالينوفسكي

ق 68 جووووووووول إسماعيل بن ناصر يتعادل لميلان بعد تمريرة البديل سايليمايكرس

ق 66 أليكسيس سايليمايكرس وديفوك أوريجي بدلا من جونيور ميسياس ورافاييل لياو

ق 60 تونالي يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 58 أوليفييه جيرو وتشارلز دي كيتيلايري بدلا من أنتي ريبيتش وبراهيم دياز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 دافيدي كالابريا يحاول ولكن فوق العارضة

ق 39 مالينوفسكي يسدد مجددا والكرة تمر فوق العارضة

ق 34 رافاييل لياو يسدد ولكن الحارس خوان موسو يتصدى بسهولة

ق 28 جوووووول الأول لأتالانتا.. روسلان مالينوفسكي يسجل من حدود المنطقة بعد تمريرة من يواكيم مايلي

ق 23 تمريرة خطيرة تصل إلى جونيور ميسياس ولكن التسديدة تمر بجوار القائم

ق 19 محاولة من ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان ولكن تمر بجوار القائم

ق 9 روسلان مالينوفسكي يسدد بجوار القائم

بداية المباراة

ميلان أتالانتا الدوري الإيطالي
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