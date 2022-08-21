انتهت في إيطاليا - أتالانتا (1) - (1) ميلان
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا ضد ميلان في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.
وبدأ ميلان حامل اللقب مشوار الدفاع بالفوز على أودينيزي 4-2.
فيما فاز أتالانتا على سامبدوريا بهدفين دون رد.
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ق 84 أليساندرو فلورنزي بدلا من دافيدي كالابريا
ق 80 ديفوك أوريجي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 73 لويس موريل وجورجيو سكالفيني وأديمولا لوكمان بدلا من دوفان زاباتا وماريو باساليتش وروسلان مالينوفسكي
ق 68 جووووووووول إسماعيل بن ناصر يتعادل لميلان بعد تمريرة البديل سايليمايكرس
ق 66 أليكسيس سايليمايكرس وديفوك أوريجي بدلا من جونيور ميسياس ورافاييل لياو
ق 60 تونالي يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 58 أوليفييه جيرو وتشارلز دي كيتيلايري بدلا من أنتي ريبيتش وبراهيم دياز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45 دافيدي كالابريا يحاول ولكن فوق العارضة
ق 39 مالينوفسكي يسدد مجددا والكرة تمر فوق العارضة
ق 34 رافاييل لياو يسدد ولكن الحارس خوان موسو يتصدى بسهولة
والهدف الأول في المباراة لصالح أتلانتا بأقدام مالينوفسكي 🤯⚽️
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ق 28 جوووووول الأول لأتالانتا.. روسلان مالينوفسكي يسجل من حدود المنطقة بعد تمريرة من يواكيم مايلي
ق 23 تمريرة خطيرة تصل إلى جونيور ميسياس ولكن التسديدة تمر بجوار القائم
ق 19 محاولة من ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان ولكن تمر بجوار القائم
ق 9 روسلان مالينوفسكي يسدد بجوار القائم
بداية المباراة