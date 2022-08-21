شكوك حول مشاركة بيومي أمام الأهلي

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد بيومي لاعب خط وسط الإسماعيلي أمام الأهلي.

ويعاني محمد بيومي من آلام شديدة في العنق، حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي اليوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري.

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ويسابق الجهاز الطبي للفريق الزمن لتجهيز اللاعب في ظل تعدد الغيابات التي ضربت صفوفه.

ويغيب عن الإسماعيلي ثنائي قلب الدفاع محمد هاشم وباهر المحمدي بجانب عماد حمدي.

حكم المباراة

دير محمد الحنفي مباراة الأهلي والإسماعيلي تحكيميا في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الدراويش في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب.

ويعاون الحنفي كل من: أحمد حسام ويوسف البساطي

فيما يتواجد أحمد حمدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي ومصطفى عطية.

وأدار الحنفي 14 مباراة الموسم الحالي بالدوري المصري أشهر خلالها 41 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

مع الأهلي ظهر الحنفي حكما للساحة في 3 مباريات الموسم الجاري، ضد غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2 وفي مباراتي فيوتشر بالدور الأول والثاني.

ومع الإسماعيلي أدار أيضا 3 مباريات، ففاز الدراويش تحت صافرته التحكيمية على المصري وخسر من سموحة وبيراميدز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 21 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

وتواجه الفريقان في مباراتين هذا الموسم، فاز الأهلي في الأولى وتعادلا في الأخرى.

وكان الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي في الدور الأول بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما اللقاء الثاني فانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن مباريات كأس الرابطة.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
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