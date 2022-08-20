إنتر يتفوق بسهولة على سبيزيا بثلاثية

السبت، 20 أغسطس 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

انتصر إنتر بنتيجة 3-0 على ضيفه سبيزيا في ثاني جولات الدوري الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب جوسيبي مياتزا.

سجل أهداف إنتر: لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو وخواكين كوريا.

وتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط.

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بينما توقف رصيد سبيزيا عند 3 نقاط مكتفيا بانتصاره الوحيد في الجولة الأولى على إمبولي.

التشكيل

أجرى سيموني إنزاجي تغييرين عن مباراة ليتشي الماضية.

وعوض أليساندرو باستوني ودينزل دومفريس الثنائي بدلا من ماتيو دارميان وروبن جوسينس.

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وصف المباراة

بدأ إنتر المباراة بكل قوة بحثا عن الهدف الأول.

في الدقيقة العاشرة تصدى دراجوفسكي لرأسية دومفريس ببراعة وتبعها بتصدى أخرى لمتابعة لاعب إنتر.

وفي الدقيقة 32 سدد لاوتارو مارتينيز كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد 3 دقائق مهد لوكاكو برأسية الكرة إلى لاوتارو على حدود منطقة الجزاء، فسدد الأرجنتيني كرة على الطائر سكنت شباك الضيوف معلنة الهدف الأول.

وفي الدقيقة 43 ارتطمت رأسية لوكاكو بعارضة سبيزيا.

وأهدر لاوتارو فرصة الهدف الثاني بعد متابعة لرأسية دومفريس لكن كرته مرت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف دون رد.

في الشوط الثاني لم يحتج إنتر كثيرا سوى 8 دقائق ليسجل هدفه الثاني.

تسديدة أرضية من التركي هاكان تشالهان أوجلو سكنت شباك دراجوفسكي في الدقيقة 53.

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هدف هو الأول لصانع الألعاب التركي مع إنتر من داخل منطقة الجزاء من لعب مفتوح.

الدقائق التالية شهدت تغييرات عديدة لإنتر.

فصنع البديل البوسني إدين دجيكو بعرضية أرضية هدف إنتر الثالث للبديل الأرجنتيني خواكين كوريا الذي راوغ المدافع وسدد بسهولة في الشباك في الدقيقة 82.

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وأهدر دجيكو فرصة الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وشارك الوافد الجديد كريستيان أسلاني بدلا من مارسيلو بروزوفيتش في آخر 5 دقائق من عمر اللقاء ولأول مرة مع إنتر، لتنتهي المباراة بفوز سهل للنيراتزوري.

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