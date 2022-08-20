انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (1)-(4) ريال مدريد.. المرتدات تقتل أصحاب الأرض

السبت، 20 أغسطس 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

احتفال لوكا مودريش بهدف ريال مدريد في سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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ق86. هازارد يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها الحارس ماركيزين.

ق84. ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بعد عركلة بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

ق66. جووول رابع لريال مدريد من فيدي فالفيردي من هجمة مرتدة أخرى انتهت بتمريرة من فينيسيوس نحو فالفيردي الذي سدد كرة أرضية في المرمى.

ق62. رأسية من جوزيف إيدو تمر فوق المرمى.

ق55. جوووول رائع من فينيسيوس جونيور بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من مودريتش لينفرد فينيسيوس ويمر من حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق52. تسديدة من باسينسيا تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. الدفاع يمنع فينيسيوس من التسجيل عد انطلاقة رائعة.

ق41. جووووول رائع من لوكا مودريتش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس عن التحرك نحوها.

ق32. تسديدة قريبة من فرانكو سيرفي بعد خطأ من فالفيردي.

ق22. جووول التعادل لسيلتا فيجو عن طريق ياجو أسباس من ركلة جزاء

ق21. ركلة جزاء جديدة في المباراة لسيلتا فيجو بعد لمسة يد على إدير ميليتاو.

ق13. جووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء

ق11. ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد سيلتا فيجو الدروي الإسباني
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