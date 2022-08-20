لأول مرة في التاريخ.. منتخب مصر يفوز ببطولة العالم في ستريت وورك أوت

نجح أبطال المنتخب الوطني في رياضات الشارع في رفع اسم مصر عاليا بعد تتويج مازن أحمد بالمركز الأول في بطولة العالم لستريت وورك أوت في الوزن الخفيف في فئة الفري ستايل، وفوز عبد الرحمن "ديكو" بالمركز الثالث في الوزن المتوسط خلال منافسات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري في لاتفيا.

جاء انجاز اتحاد رياضات الشارع برئاسة إسلام قرطام في المشاركة الثالثة لمنتخب مصر الذي تأهل منه 8 لاعبين ليؤكد الاتحاد المصري نجاحه في زيادة شعبية واهتمام الشباب المصري برياضات الشارع وتحويلها سريعا وبقوة من رياضات الممارسة إلى المنافسة على البطولات العالمية.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تأهلوا للمشاركة في بطولة العالم، روان ناصر حسين، في الـ "Women Strength"، ومصطفي مجدي العراقي عمر أحمد حسين في الـ "Men Strength"، و ياسر محمد عبد الله في الـ "باور"، وعبد الرحمن ممدوح، ومازن احمد السيد، وأحمد مجدي عمارة في الـ "Men Freestyle".

الاتحاد المصري لرياضات الشارع تم اشهاره في ديسمبر 2018، لكن سرعان ما نجح لاعبوه بدعم أشرف صبحي وزير الرياضة وإسلام قرطام رئيس الاتحاد في المشاركة ببطولات العالم سريعا، حيث كانت المشاركة الأولى بلاعبين فقط ثم 4 لاعبين في المشاركة الثانية وتضاعف العدد إلى 8 لاعبين في نسخة العام الحالي.

وهنا أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر لـ"ستريت وورك أوت"، بهذا الإنجاز التاريخي، الذي حققته البعثة بفور اللاعب مازن أحمد بالمركز الأولي على العالم، واللاعب عبدالرحمن ممدوح بالمركز الثالث.

وقال، إن هذا الإنجاز هو حدث تاريخي للرياضة المصرية، وذلك على الرغم من أن كونها رياضة مستحدثة في مصر، إلا وأنه لاعبي الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، نجحوا في تحقيق إنجازات عالمية بها.

وتابع، أن الوزارة مستمرة في تقديم كل الدعم للاعبي المنتخب لتحقيق إنجازات عالمية أكثر، مطالبًا باقي أفراد بعثة المنتخب ببذل كل الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تضاف للرياضة المصرية بوجه عام، واتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية بشكل خاص.

وأضاف، العام الماضي في أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر في بطولة العالم بروسيا حققت بعثة منتخب مصر المركز الرابع على العالم، ومع استمرار دعم اللعبة والاهتمام بلاعبيها، نجحت بعثة المنتخب هذا العام في تحقيق المركز الأول على العالم.

من جانبه هنئ إسلام قرطام رئيس الاتحاد لاعبيه بالنتائج التي حققوها خاصة بعد تتويج مازن احمد بالمركز الأول في فئة الفري ستايل للوزن الخفيف، وعبد الرحمن ممدوح بالمركز الثالث في الوزن المتوسط.

ووعد قرطام لاعبيه بمكافآت مجزية لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانجازات لرفع اسم مصر في المحافل العالمية.

ووجه قرطام التهنئة أشرف صبحي وزير الرياضة على ما حققه ابطال المنتخب الوطني في بطولة العالم، متمنيا لباقي اللاعبين تحقيق انجازات جديدة في منافسات البطولة غدا في باقي الفئات.

كما وجه قرطام الشكر لوزير الرياضة لاهتمامه بالرياضات الفردية بشكل عام ورياضات الشارع بوجه خاص، ما ساهم في انتشار اللعبة على مستوى الممارسة في كل انحاء الجمهورية وعلى مستوى الجامعات ومراكز الشباب والمدارس، لتتواصل الانجازات الرياضية التي تتحقق في الفترة الأخيرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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