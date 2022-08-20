الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات ويتفوق على البنك الأهلي بثلاثية

حقق الاتحاد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0 في ختام الجولة 31 من الدوري من المصري.

وسجل ثلاثية الاتحاد: مورو ساليفو وأحمد عادل ميسي وأجوستينو مابولولو.

وابتعد الاتحاد عن صراع القاع بعدما وصل لـ 36 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني عشر، بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

فوز هو الأول لزعيم الثغر مع محمد عمر الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا لـ عماد النحاس.

فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 41 نقطة بعدما تكبد خسارته الثانية على التوالي.

التشكيل

عاد الأنجولي أجوستينو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد عقب تعافيه من الإصابة.

فيما قاد ناصر منسي هجوم البنك الأهلي وجاوره كل من كريم بامبو وموسى دياوارا.

وصف المباراة

أهدر ناصر منسي مهاجم البنك فرصة مبكرة في الدقيقة 7 للتقدم برأسية مرت بجوار القائم الأيمن بعد عرضية أسامة إبراهيم.

مابولولو سدد مرتين وحاول أن يهدد مرمى محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 29 تقدم الاتحاد بالهدف الأول عن طريق مورو ساليفو بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد بامبو من داخل منطقة الجزاء لكن كرته جاءت في يد عبد المنصف.

في الشوط الثاني أجرى البنك الأهلي تغييرين من أجل تنشيط الهجوم والبحث عن التعادل.

لكن رد زعيم الثغر جاء سريعا بتسديدة قوية من مابولولو سكنت الزاوية اليسرى للحارس معلنة الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ووصل الأنجولي لهدفه الثالث عشر في الدوري في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

وبعد 5 دقائق توغل أحمد عادل ميسي من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وتحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 73 لكنها ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على ناصر منسي.

وفي الدقيقة 80 توقفت المباراة بسبب إصابة عبد الله نصيب في الرأس عقب التحام هوائي مع ناصر منسي، بعدما سالت الدماء من رأسه.

الدقائق الأخيرة مرت بهدوء لينتهي اللقاء بفوز زعيم الثغر.

اقرأ أيضا:

طبيب الأهلي يكشف فترة تعافي أفشة

المغرب يكشف حقيقة مبلغ رحيل خليلوزيتش

كرة يد - الزمالك يشارك في البطولة العربية

الرابعة.. النصر يخطف صفقة الهلال

غضب صلاح أمام يونايتد ورد كلوب