انتهت الدوري التركي - أنطاليا (5)-(2) طرابزون

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه طرابزون.

تابع تفاصيل المباراة

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نهاية المباراة بفوز أنطاليا سبور 5-2 على طرابزون

ق 97: جوووول هاجي ريت يسجل الخامس

ق 94: جوووول الرابع لأنطاليا سبور عن طريق بايراكدر

ق 80: جوووول أنطاليا يسجل الثالث في الوقت القاتل عن طريق بايراكدر

ق 73: جوووول التعادل عن طريق إينس بردي من صناعة تريزيجيه

ق 60: تسديدة قوية من مارك بارتا تصطدم في العارضة وتمنع الثاني لطرابزون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أنطاليا سبور 2-1 على طرابزن

ق 50: جووول هدف أول لفريق طرابزون عن طريق أينس بردي بمساعدة تريزيجيه

ق 42: تبديل مزدوج مبكر لطرابزون سبور في محاولة لتنشيط الهجوم

ق 40: جوووول هاجي ريت والهدف الثاني لأنطاليا

ق 38: ركلة جزاء لأنطاليا سبور بعد خطأ من فيتور هوجو

ق 34: فرصة خطيرة من أنطاليا على مرمى طرابزون

ق 25: محاولات من طرابزون لإدراك التعادل

ق 14: جوووول هدف أول لفريق أنتاليا عن طريق فيرناندو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

تريزيجيه الدوري التركي
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