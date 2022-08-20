انتهت الدوري التركي - أنطاليا (5)-(2) طرابزون
السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه طرابزون.
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نهاية المباراة بفوز أنطاليا سبور 5-2 على طرابزون
ق 97: جوووول هاجي ريت يسجل الخامس
ق 94: جوووول الرابع لأنطاليا سبور عن طريق بايراكدر
ق 80: جوووول أنطاليا يسجل الثالث في الوقت القاتل عن طريق بايراكدر
ق 73: جوووول التعادل عن طريق إينس بردي من صناعة تريزيجيه
ق 60: تسديدة قوية من مارك بارتا تصطدم في العارضة وتمنع الثاني لطرابزون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أنطاليا سبور 2-1 على طرابزن
ق 50: جووول هدف أول لفريق طرابزون عن طريق أينس بردي بمساعدة تريزيجيه
ق 42: تبديل مزدوج مبكر لطرابزون سبور في محاولة لتنشيط الهجوم
ق 40: جوووول هاجي ريت والهدف الثاني لأنطاليا
ق 38: ركلة جزاء لأنطاليا سبور بعد خطأ من فيتور هوجو
ق 34: فرصة خطيرة من أنطاليا على مرمى طرابزون
ق 25: محاولات من طرابزون لإدراك التعادل
ق 14: جوووول هدف أول لفريق أنتاليا عن طريق فيرناندو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
انطلاق المباراة