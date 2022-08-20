انتهت الدوري لفرنسي - نانت (1) (2) مارسيليا.. خسارة مصطفى محمد
السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الجولة 3 من الدوري الفرنسي.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 82: جووول مارسيليا.. عن طريق لويس سواريز
ق 77: جول التعادل بتسديدة صاروخية من ركلة جزاء سجلها بلاس.
ق 76: مصطفى محمد يتحصل على ركلة جزاء ويتسبب في طرد مدافع مارسيليا
ق 70: جوووول سانشيل ميمبا يسجل هدف التقدم لمارسيليا بعد متابعة لتسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع ليلحق بها قبل أن تصل للحارس ويودعها في الشباك.
ق 62: مشاركة مصطفى محمد بدلا من جييساند
ق 60: باو لوبيز يمنع هدفا محققا من سيمون موسيس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين بعد انتصاف الشوط الأول
بداية اللقاء
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