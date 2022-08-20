انتهت الدوري لفرنسي - نانت (1) (2) مارسيليا.. خسارة مصطفى محمد

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليل - الدوري الفرنسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الجولة 3 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا للمرة الأولى.. مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي لمواجهة ليل مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت بافتتاح الدوري الفرنسي في ظهوره الأساسي الأول.. مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع ليل

--

انتهت

ق 82: جووول مارسيليا.. عن طريق لويس سواريز

ق 77: جول التعادل بتسديدة صاروخية من ركلة جزاء سجلها بلاس.

ق 76: مصطفى محمد يتحصل على ركلة جزاء ويتسبب في طرد مدافع مارسيليا

ق 70: جوووول سانشيل ميمبا يسجل هدف التقدم لمارسيليا بعد متابعة لتسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع ليلحق بها قبل أن تصل للحارس ويودعها في الشباك.

ق 62: مشاركة مصطفى محمد بدلا من جييساند

ق 60: باو لوبيز يمنع هدفا محققا من سيمون موسيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين بعد انتصاف الشوط الأول

بداية اللقاء

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت مارسيليا
نرشح لكم
سيتمكن من قيد طارق حامد.. اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية انتهت الدوري التركي - أنطاليا (5)-(2) طرابزون تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام أنطاليا سبور بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع شالكه والحارس يتصدى لركلة الجزاء مرتين مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. خروج مرموش مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي
أخر الأخبار
إنتر يتفوق بسهولة على سبيزيا بثلاثية 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيولي: الجودة بين ميلان وأتالانتا أصبحت متوازنة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلي الجزائر 26 دقيقة | الكرة المصرية
سيتمكن من قيد طارق حامد.. اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية 32 دقيقة | المحترفون
نهى الصلح تقود سيدات وادي دجلة إلى دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يعلن نهاية موسم باهر المحمدي للإصابة ساعة | الكرة المصرية
استراحة في إسبانيا - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة