مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وزيزو.. وتأهيل الأساسيين

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري .

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين خلال الجلسة بعد الفوز على فاركو في المباراة السابقة، وأكد على ضرورة غلق ملف المباراة تماماً والتركيز من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أن مباراة الاتحاد هي الأهم خلال الموسم الحالي والفوز بها سيمنح الفريق لقب الدوري، وطالبهم بالاجتهاد والعمل بشكل أكبر و التركيز فقط على حسم اللقاء والتتويج وأكد أن المباراة لن تكون سهلة ولابد من الاستعداد جيدا.

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وشهدت الجلسة أجواء طيبة بين المدير الفني واللاعبين، وحرص فيريرا على الإشادة بما قدمه اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة فاركو بصورة أساسية تدريبات تأهيلية خفيفة.

وقرر الجهاز اكتفاء لاعبي الفريق الأساسيين بالتدريبات التأهيلية والاستشفائية خوفا من تعرضهم للارهاق.

منح فيريرا تعليمات خاصة لإمام عاشور لاعب الوسط خلال جلسة سريعة بينهما من أجل شرح بعض المواقف الفنية.

وعقد فيريرا أيضا جلسة سريعة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الوسط، وشهدت منح المدير الفني مجموعة للاعب الفريق، وشرح بعض المواقف الفنية للاعب التي حدثت خلال مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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