تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليل - الدوري الفرنسي

يتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة مارسيليا في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وبدأ مصطفى محمد أمام ليل أساسيا لأول مرة في الجولة الماضية في المباراة انتهت بالتعادل 1-1.

واكتفى الدولي المصري بالظهور كبديل ضد باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي وضد أنجيه في الجولة الأولى.

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وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو

الوسط: فابيو – كونتين ميرلين – بيدرو شيريفيا – صامويل موتوسامي – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيفان جييساند

ويحتل المركز الثالث عشر برصيد نقطتين من تعادلين.

في المقابل يبدأ الوافد الجديد أليكسيس سانشيز في هجوم مارسيليا كأساسي ومن خلفه يتواجد ماتيو جيندوزي وجيرسون.

ويحتل مارسيليا المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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