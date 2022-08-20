تشكيل ريال مدريد - عودة كارفاخال وتشواميني يعوض كاسيميرو في مواجهة سيلتا فيجو

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

يعوض أوريلين تشواميني رحيل كاسيميرو في تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه كارلو أنشيلوتي لمواجهة سيلتا فيجو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل دخول داني كارفاخال بعد غيابه عن المباراة الأولى لحصوله على راحة، كما شهد دخول أوريلين تشواميني في مركز مدافع الوسط لتعويض رحيل كاسيميرو الذي انتقل لمانشستر يونايتد.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

وحقق ريال مدريد الفوز في الجولة الأولى على ألميريا، بينما تعادل سيلتا فيجو مع إسبانيول.

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