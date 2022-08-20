تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام أنطاليا سبور

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور

يبدأ محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور للمرة الخامسة على التوالي منذ انضمامه للفريق لمواجهة أنطاليا سبور.

ويلعب طرابزون سبور أمام أنطاليا سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي على ملعب الأخير.

وجاء مارك بارترا القادم من ريال بيتيس على مقاعد البدلاء في مباراته الثانية منذ انتقاله للفريق.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: أوجوركان شاكير

الدفاع: ينز شتريجر لارسين – ستيفانو دينسويل – فيتور هوجو – إيرين إلمالي

الوسط: مانوليس سيوبيس – دوجوكان هاسبولات – دحانيني – أناستاسيوس باكاسيتاس – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أندرياس كورنيليوس

ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أنطاليا سبور المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.

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محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور أنطاليا سبور الدوري التركي
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