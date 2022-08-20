ناجلسمان: لا أتخيل حصول رونالدو على 500 ألف يورو في الموسم.. والجميع يتمنى التعاقد معه

السبت، 20 أغسطس 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

لا يتخيل يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ وجود كريستيانو رونالدو في الدوري الألماني مشددا على أن معظم الفرق لا تسطتيع تحمل راتبه.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد بوخوم: "لأكون صريحا لا يهمني لو انضم رونالدو لدورتموند، سواء ذهب هناك أم لا فذلك لا يهمني".

وتابع "الشيئ الوحيد الذي أعرفه هو أن رونالدو لديه عقد مع مانشستر يونايتد وأنا تعلمت ألا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي".

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وأضاف "لم يعد صغيرا في السن بعد الآن وهذا ياعني أنك ستنفق الكثير من الأموال على هذا المحارب المخضرم واعتقد أن هناك الكثير يتمنون الحصول عليه، ولكن 15 نادي في ألمانيا لا يمكنهم تحمل راتبه السنوي وأنا لا أتخيل حصوله على 500 ألف يورو في الموسم".

وأتم "الجميع يعرف ما يقدر على فعله هو لاعب عظيم ولديه القدرة على تسجيل الكثير من الأهداف وإذا تعاقدت معه ستبيع الكثير من القمصان، اعتقد أن خورخي مينديز يحصل على 10% من راتبه لذلك فهو سيقوم بعمل الكثير من المكالمات، هذا هو عمله".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مينديز وكيل أعمال رونالدو قد عرض اللاعب على دورتموند ولكن النادي الألماني رفض الفكرة، كما نفى أعضاء بايرن ميونيخ عدة مرات إمكانية التعاقد معه.

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