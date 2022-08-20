تشكيل إنتر - تغييران أمام سبيزيا.. وثنائية "لا-لو" تقود الهجوم

أجرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر تغييرين على تشكيل الفريق الذي يواجه سبيزيا في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

ويعوض أليساندرو باستوني ودينزل دومفريس الثنائي بدلا من ماتيو دارميان وروبن جوسينس.

وانتصر إنتر في الجولة الأولى على ليتشي بنتيجة 2-1 في الوقت بدلا من الضائع بهدف الظهير الهولندي.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – فيدريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو

وانتصر إنتر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المسابقة.

بينما فاز سبيزيا على إمبولي بهدف دون رد.

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