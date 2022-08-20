كرة سلة - الإعلان عن قائمة منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم في تونس

أعلن روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن قائمة الفراعنة التي تسافر تونس لخوض المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

علي أحمد – عمرو الجندي – عمرو زهران – أنس أسامة – عاصم مرعي – إيهاب أمين – خالد عبد الناصر – عمر عزب – عمر هشام – عمر طارق – سيف سمير – وليد عبد الجواد – يوسف شحاتة – يوسف شوشة

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية (11 نقطة)، في المركز الثاني خلف جنوب السودان (12 نقطة).

ويقام الدور الأول من التصفيات في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس الجاري أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب إفريقيا على الترتيب.

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