ميكالي يبدأ جولته في الأندية بزيارة بيراميدز

بدأ روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي جولته التي سيزور خلالها أندية الدوري المصري بزيارة فريق بيراميدز.

ويسعى ميكالي لزيارة الأجهزة الفنية للأندية المصرية خلال الفترة المقبلة لتنسيق شكل العمل معهم وتوفير مناخ من التعاون بين المنتخب والأندية.

واستقبل تاكيس جونياس وجهازه المعاون المدرب خلال زيارته في ملعب الدفاع الجوي.

وعقد الجهازين محادثات طويلة للحديث عن شكل التعاون بينهما في المرحلة المقبلة والتجهيز لما هو قادم.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض، عصام الحضري وتياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتابع :شعرت بالاطئمنان وأنا أجهز قائمة اللاعبين وأتابعهم، لدينا القدرة لفعل شيء جيد".

وواصل "المعسكر الأول سيكون خارج الأجندة الدولية للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر وأتمنى مساعدة الأندية لنا فيما يخص ضم اللاعبين".

وتحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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