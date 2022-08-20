ميكالي يبدأ جولته في الأندية بزيارة بيراميدز

السبت، 20 أغسطس 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس و روجيرو ميكالي

بدأ روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي جولته التي سيزور خلالها أندية الدوري المصري بزيارة فريق بيراميدز.

ويسعى ميكالي لزيارة الأجهزة الفنية للأندية المصرية خلال الفترة المقبلة لتنسيق شكل العمل معهم وتوفير مناخ من التعاون بين المنتخب والأندية.

واستقبل تاكيس جونياس وجهازه المعاون المدرب خلال زيارته في ملعب الدفاع الجوي.

وعقد الجهازين محادثات طويلة للحديث عن شكل التعاون بينهما في المرحلة المقبلة والتجهيز لما هو قادم.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض، عصام الحضري وتياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتابع :شعرت بالاطئمنان وأنا أجهز قائمة اللاعبين وأتابعهم، لدينا القدرة لفعل شيء جيد".

وواصل "المعسكر الأول سيكون خارج الأجندة الدولية للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر وأتمنى مساعدة الأندية لنا فيما يخص ضم اللاعبين".

وتحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضا:

غضب صلاح أمام يونايتد ورد كلوب

طبيب الأهلي يكشف فترة تعافي أفشة

المغرب يكشف حقيقة مبلغ رحيل خليلوزيتش

كرة يد - الزمالك يشارك في البطولة العربية

الرابعة.. النصر يخطف صفقة الهلال

روجيرو ميكالي تاكيس جونياس منتخب مصر الأولمبي بيراميدز
نرشح لكم
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة الدرجة الثانية - اجتماع المنصورة يرفض فكرة دوري المجموعة الواحدة منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلي الجزائر نهى الصلح تقود سيدات وادي دجلة إلى دوري أبطال إفريقيا مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات 6 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة 24 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي 29 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه 39 دقيقة | ميركاتو
تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 41 دقيقة | المحترفون
وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة 50 دقيقة | الكرة المصرية
تمريرة حاسمة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام أنطاليا ساعة | المحترفون
ركلة جزاء وطرد بسبب مصطفى محمد لا يكفيان.. نانت يسقط أمام مارسيليا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة